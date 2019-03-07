「按日連續罰」罰單常被法院撤銷 空汙法改「按次處罰」

2019-03-07 16:13

〔記者劉力仁／台北報導〕空汙法去年修法前嚴格規定違法偷排廢氣業者，若限期不改善採「按日連續處罰」，此一作法實施多年，因法院常以必須實際查獲偷排才能開單為由，撤銷環保單位開的罰單，環保署今天預告修正「違反空氣污染防制法按日連續處罰執行準則」，將「按日連續處罰」規定修正為「按次處罰」。

空汙法去年修正前規定，違反空汙法之業者應處以罰鍰者外，業者期限改善屆滿後仍未完成改善者，環保單位得按日連續處罰，直到完成改善為止。因裁罰案件多，環保單位人力有限，無法天天派員到現場查核及開單，而是經過一段期間後，以一日一張罰單的方式，一次開出所有的罰單；業者反彈不該一案多罰，環保單位沒到現場稽查也罰，憤而提起行政訴訟，法官也常認同業者看法，撤銷罰單。

環保署簡任技正吳正道表示，司法界見解為空汙法屬行政程序法之概念，必須注重執法之程序，要求環保單位必須實際稽查到違法排放廢氣才能開單，不能因人力不足忽略此一程序。

環境律師詹順貴也表示，以往很多連續按日處罰的罰單被法官撤銷，才會改為按次處罰，未來業者有偷排、環保單位有查到，才能開罰，唯有罰單不被撤銷，才可建立政府執法的公信力。

環保署表示，違反空汙法規定罰則包括刑罰及行政罰，除按次處罰外，情節重大者，還有勒令停工或停業、廢止操作許可或勒令歇業、追繳不法利得等執法手段，呼籲業者不要違法。

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