139線省思！南投動物收容所復工 5/31前暫停新收服務

2019-03-07 11:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣公立動物收容所新建案，在「禮讓」139丙線道路新建工程半年後，今起將展開主體工程外圍擴建及內部軟硬體設備工程，即日起至5月31日止暫停新進犬貓收容服務，避免爆量影響收容犬貓活動空間及生活環境品質。

南投縣只有1座公立動物收容所，收容數量以300隻為上限，且以犬貓為最大宗，犬貓收容比例約9比1，在前年中央「零撲殺」政策上路後，全台各地公立動物收容所都出現空間滿載情況下，南投縣家畜疾病防治所遂向中央爭取約5000萬元經費的新建收容所計畫，也獲中央支持並區分3年、3期方式補助。

惟去年施工以來，貫穿南投及彰化2縣的139線道路，交通事故頻傳，南投市路段還曾發生運磚車追撞27部汽機車的重大車禍，引發各界關注，縣府遂決定另闢新路「139丙線道路新建工程」，以達到改善交通狀況的目的，怎料，從南崗工業區銜接嶺興路的細部工程，巧好與動物收容所新建工程「強踫」，幾經討論後，遂「禮讓」道路工程優先施工，歷經約半年左右後，該動物收所容新建工程才得以復工。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永指出，動物收容所新建工程最大的特色則是「犬貓分離」照料，並增設動物教育室、研討會議室、情緒觀察室等設施，屆時完工，不但可提供犬貓更好的收容環境，盈滿為患問題也可望迎刃而解。

不過，在暫停新進犬貓收容服務期間，家畜疾病防治所呼籲飼主應善盡責任，除了要替寵物犬貓提供乾淨的飲水、充足的飼料以外，也應避免在街道追逐、嬉戲影響人車安全，若惡意棄養犬貓且事證明確，將依動物保護法規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，不容飼主輕忽，以免受罰。

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