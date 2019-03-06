明天又濕又冷 北台灣夜間下探11度

2019-03-06 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（7日）受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，最冷時段落在明晚，北台灣預計下探12度；雨勢部分，今晚（6日）起華南移入的水氣增多，明天各地降雨會比今天顯著，有機會發生局部大雨，外出記得攜帶雨具和保暖衣物。

天氣風險公司預測，下週一（11日）東北風將稍微增強，屆時溫度會再下降，但水氣減少，週二（12日）開始轉乾轉晴。

溫度部分，明天北部14到18度；中部16至24度；南部19至26度；宜花15至22度，台東19到24度。明晚到後天（8日）晨間，北台灣低溫下探11至13度，中部和花蓮約13至15度，南部及台東15至17度。

紫外線部分，北北基、宜蘭、新竹縣為低量級；其他地區為中量級。

空氣品質部分，各地因降雨洗除作用和風速增強，擴散條件佳，空品狀況大部分不錯；北部、竹苗、宜蘭、花東、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門為「普通」等級。

另外，由於東北風明顯偏強，明天台南以北、東半部地區、恆春半島及各離島沿海、空曠地區將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，今晚上述區域也有8到9級的強陣風，海上作業或海邊活動請特別注意安全。

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