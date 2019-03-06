神明也拒吸二手菸 暖暖衛生所和東興廟推無菸廟宇

2019-03-06 21:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕讓神明也不要抽二手菸！基隆市暖暖區衛生所和東興廟合作，推動社區無菸廟宇，明天（7日）上午在東興廟舉辦「無菸廟宇、無菸卡健康」活動，希望信眾香客和社區民眾了解菸對身體的危害，以及二手、三手菸對家人的影響，期望大家共同維護無菸清新之廟宇環境。

暖暖區衛生所護理長李麗芳說，廟宇是許多民眾的傳統信仰所在，除了信眾來上香，也常有居民會在廟埕聚集、閒聊，雖然廟宇不是公告禁菸區，儘量宣導民眾不要在廟宇周邊吸菸，今年與東興廟合作，推動無菸廟宇活動。

李麗芳說，今天上午11點在東興廟，暖暖衛生所人員和菸害志工，宣導拒絕菸品及二手、三手菸的危害，東興廟主委李銘村和議員林旻勳等將呼籲民眾拒絕二手和三手菸，並多鼓勵身邊的親友及早戒菸，出席的民眾可獲得1份紀念品，希望民眾共同參與。

東興廟主委李銘村表示，東興廟香眾都很支持無菸廟宇活動，也在廟旁角落設吸菸區，抽菸的民眾集中在角落裡，不會影響到其他的民眾。

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