空品全國最差？ 高市環局：改善率最高已非全國最糟

2019-03-06 16:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市「綠色和平」與空氣品質監測設備商公布高市去年空氣品質是全國最差，環保局表示，空氣盒子數據僅供參考，近年來高市空品大幅改善，去年年PM2.5手動測站年平均值已降至21.7微克/立方公尺，較前年24.6微克/立方公尺下降12%，是全國改善率最高的地區，已非全國空品最糟的城市。

「綠色和平」與空氣品質監測設備商公布去年全球空氣污染最嚴重的城市排行榜，台灣是73國中第39差，尤以高雄空氣是全國最差，名列全球第530差，但依據環保署統計，高市去年排名是全國第六名。

高市因產業結構及地形、氣象條件影響，每年冬季東北季風時節，空氣污染物容易累積，但近年積極推動空污改善計畫，使得PM2.5濃度持續改善。

依據環保署手動測站監測結果，年平均濃度從106年的24.6微克/立方公尺，降至107年的21.7微克/立方公尺，與106年相比降幅達2.9微克/立方公尺，改善率為12%，在各縣市中排名第一。

環保局表示，自動測站降幅也達2.8微克/立方公尺，由27.5微克/立方公尺降至24.7微克/立方公尺，改善率為10%，顯示高市近年推動的空污管制策略已有初步成效。

局長袁中新指出，今年會持續提出一籃子的空污治理策略，除了興達電廠秋冬季停機減煤外，正在推動限制固定源僅能使用硫含量0.3%以下的燃料油，也將納入高雄市環境維護管理自治條例。

袁中新說，電力設施加嚴標準草案也已進入法定程序，現有的電廠、汽電共生廠排放濃度，將再降至現有排放標準的一半以下，未來在總量管制的架構下，採取「實質減量、優化管理」的策略及目標，有信心加速PM2.5濃度的降低，改善高雄市的空氣品質。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/