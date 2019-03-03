一陣大雨過後 彰化空氣橘紅轉黃變好了…

2019-03-03 18:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕228連假4天，彰化地區在大氣擴散條件不佳，污染物容易累積的環境下，空氣一片灰濛濛，品質糟透了，還好，今天下午突如其來的滂沱大雨，雨後放晴，空氣品質分類馬上由原先橘紅色對敏感和所有族群不健康的等級，進入普通等級，空氣品質明顯因為降雨洗除作用而好轉。

空氣不好，代表PM2.5濃度高，PM2.5有害身體健康，彰化縣環保局根據環保署空氣預報，中部地區明天（4日）持續受東北季風影響，中部地區為多雲到晴的天氣，擴散條件佳，中部空氣品質可望由今天下午由對所有族群不健康的等級轉為普通等級。

由於空氣品質受氣象條件影響甚大，不確定性因子高，彰化縣與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠已啟動友善降載30MW，減緩中部空氣品質惡化。

另一方面，環保局啟動空品不良緊急應變機制，通報轄內公私場所執行自主管理、營建工地加強物料覆蓋、灑水等防制措施，並要求寺廟配合環保祭祀作為，並派稽查員抽查公私場所防制設備、連續自動監測設施數據及營建工地，加強取締露天燃燒及高污染的「烏賊車」，於重要路口進行車輛怠速稽查及加強洗街作業，多管齊下減緩空氣品質進一步惡化。

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