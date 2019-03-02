竹山、南投市空品「紅整天」 埔里空氣反而比較好

2019-03-02 18:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕228連假第3天，中部受地形影響，空氣品質不佳，南投縣的竹山和南投測站整天紅爆，從草屯一路往南到竹山，天空都是灰濛濛，反而是被貼上空氣品質不良標籤的埔里鎮，整天的空氣品質指標都呈現「普通」，一掃陰霾。

依據環保署資料顯示，今日東北季風減弱，擴散條件較差，西半部能見度較差，南投縣也無法豁免，從草屯鎮一路往南到竹山鎮，從早到晚都是灰濛濛的，劉姓草屯鎮民表示，從台中開國道3號返回草屯，都看不到遠處的青山和房屋，空氣真的很差。

環保署空氣監測網的空氣品質指標（AQI），南投和竹山站可說是「紅整天」，都呈現對所有族群不健康的紅色指標，儘管空氣品質不好，但出遊的人仍多，昨日帶小孩到草屯鎮兒童樂園玩的嚴姓民眾表示，放假就想帶小孩到戶外跑跳玩耍，雖孩子有過敏體質，但拒絕戴口罩，也只好讓他在不艮的空氣中玩耍了。

相較於南投、竹山測站的紅爆，過去多年一直受空氣品質不佳之害的埔里鎮，今日埔里測站從上午到傍晚，空氣品質指標都顯示「普通」，地方推測應與風向有關，且埔里鎮這一年來致力減少在地的污染源，應該也有一點成效。

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