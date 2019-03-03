中部以北空氣糟 14站飆「紅害」、24站亮橘燈

2019-03-03 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕今日中午前受到偏南風影響，雲嘉南空品區擴散條件雖稍轉好，但中部以北地區為下風處，水平及垂直擴散條件仍不佳。截至今天上午11時止，已有14測站達「紅害」等級，另有24測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午11時止，全台有24測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，此外，還有古亭、板橋、土城、桃園、中壢、平鎮、新竹、頭份、苗栗、忠明、西屯、線西、彰化、二林等14測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，花東空品區為「良好」等級；宜蘭、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，雲林地區為橘色提醒等級；高屏地區為普通至橘色提醒等級，北部空品區及金門多為「橘色提醒」等級，北部空品區局部地區仍達紅色警示等級；竹苗及中部空品區多為「紅色警示」等級。

環保署表示，北部、竹苗及中部地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；雲嘉南地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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