交大東門市場新聚點 「巷口行動實驗室」開張了

2019-03-06 15:22

［記者洪美秀／新竹報導］交大在教育部與新竹市府支持下，在東門市場推動的永續塹城在地創生計畫「巷口行動實驗室」今天成立，未來除會舉辦活動、展覽，也會協助架設東門市場的專屬網站，提供外來遊客搜詢，此外，也期許巷口行動實驗室成為民眾、店家交流聚會場所，大家可聚在巷口聊天，成為深耕竹市舊城的場域。

副市長沈慧虹說，東門市場已成為年輕人晚上聚集交流的代名詞，很多遊客也會造訪東門市場，市府3年前提供年輕人築夢踏實的創業空間，在3樓成立「東門青年基地」，協助青年跨出創業的第一步，經評選後有金屬工藝、藍染、園藝綠化、特色甜點等青年創業家加入，也為閒置空間注入新元素，讓曾經閃耀過卻沉寂一時的東門市場，加入年輕人的創意後活躍起來。

沈慧虹說，東門市場1樓吸引許多年輕人來創業後，不少店家成為排隊美食名店，吸引許多饕客來朝聖，更成為年輕人打卡景點，讓東門市場愈夜愈美麗，不僅成功翻轉老市場的新生命，也看到年輕朋友一圓創業夢想，而「巷口行動實驗室」成立，將帶給市場更豐富的創意與記憶。

交通大學副校長陳信宏與計畫主持人交大建築所教授許倍銜說，未來巷口行動實驗室，將提供學生討論、舉辦活動的場域，未來也會架設東門市場的入口網站等，提供外地遊客搜尋及了解，透過課程策劃與成果發表等資訊，成為東門市場資訊的節點。

許倍銜說，未來也會串連在地青創團體如開門工作室，讓巷口行動實驗室成為東門市場導覽活動的一環，並邀請在地店家來開課，吸引更多人潮走進東門市場。透過大學社會服務教育與在地社區互動，讓東門市場舊空間被重新利用，就像古早時候大家會聚在巷口聊天般，為老市場帶來新創意與熱情。

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