男胸部腫大誤為健身成果 噴血就醫乳癌第3期

2019-03-06 14:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕乳癌不是女性專利，男性也可能罹患乳癌，台中58歲的鄭先生10年前就感覺左胸有壓迫感，逐漸長腫塊，因平常有舉啞鈴、練胸肌不在意，更沒想到與乳癌有關，直到去年左胸腫瘤突然變大，洗澡騷抓破裂噴血不止，1週內3度掛急診才正視就醫治療，已經乳癌第3期。

中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心顧問、乳房外科醫師吳建廷說，鄭先生的左側乳房硬塊已約10年，去年3月到診時腫瘤已經8.1公分且腋下淋巴轉移，腫瘤已經穿過皮膚表面，沿著胸壁擴散，一碰就噴血，病情嚴重，無法開刀，先以化療和標靶治療，縮小到2公分，7月開刀切除全部左乳和淋巴擴清術，目前仍接受標靶治療，恢復情形良好。

鄭先生說，知道罹患乳癌完全無法接受「不明白乳癌竟會發生在我身上！」坐在診間外，旁邊多數是女性患者，我變得很突兀，內心的難過與煎熬，我真的恨不得馬上消失在世上，但是老婆、女兒一路陪伴說「生病就治療，乖乖聽醫生的話，不是什麼嚴重事。」

鄭先生說，因為男性尊嚴，內心很掙扎，治療過程失去頭髮、腋毛、腳毛及乳頭、乳暈都切除了，一度很沒自信，我但治療一路走來也覺得乳癌就如同一般癌症「

我走過來了，乳癌，不是女人的專利！」也積極治療，如今依然一尾活龍，已經忘卻彆扭，找到男性乳癌的支持團體，希望男性病友們也能改變觀念，走出來尋求支援。也讓大家能多一份關心給男性乳癌。

吳建廷說，女性罹患乳癌一年新增病例約1萬2000人，男性為40人，男女分為1:300，男性罹患乳癌罕見，但不是女性專利，不少男患者因為沒有警覺，發現時都比較女性晚了，女性罹患乳癌原因不明，主要為遺傳，及初經早、停經晚、沒有哺乳經驗風險較高，男性原因也不明，大多是家族史，而鄭先生沒有家族史，但曾長期抽菸習慣。

吳建廷也提醒男性要注意自己的身體健康，不論任何部任長不明腫塊，都不應輕忽，有家族史也要特別注意，可自我按壓檢查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/