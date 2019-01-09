醫病》6旬婦乳癌怕開刀 新型「冷凍針」助治療

2019-01-09 21:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名63歲劉姓婦人，日前接受免費乳癌篩檢，意外發現左側乳房有一個約1.7公分大的腫瘤，切片化驗確診屬第1期的乳癌，因婦人怕痛、怕開刀，醫師建議接受新型的「定位冷凍針治療」，不用開刀藉由低溫殺死惡性細胞，治療後1個月恢復良好，讓患者放下心中大石直呼幸運，醫師也提醒乳癌定期篩檢的重要，才能早期發現早期治療。

長安醫院副院長、乳房外科吳嘉隆醫師今天表示，這名婦人並未出現疼痛或不舒服的狀況，但因符合乳癌免費篩檢到院接受乳房X光攝影及超音波檢查，意外發現左側乳房有一個約1.7公分大的腫瘤，因害怕開刀，萌生放棄治療念頭。

吳嘉隆表示，患者病理檢驗發現是第1期的早期乳癌，建議可接受自費的「定位冷凍針治療」，患者瞭解治療過程後決定接受此手術，手術傷口僅針孔大小，且手術過程不會感到疼痛，至今術後1個月恢復良好。

吳嘉隆指出，傳統乳癌治療包括手術切除、化療、標靶及荷爾蒙治療，「定位冷凍針治療」則是近來使用的新型乳癌治療方式，手術過程在超音波的導引下，以超細微針置入乳房內的腫瘤中心，然後灌入低溫氬氣，讓組織快速冷凍到零下100多度，讓腫瘤由中心至周圍形成極低溫的「冰球」，經過兩次「冷凍」及「解凍」回溫循環，每次約10分鐘的過程將惡性癌細胞殺死。

吳嘉隆表示，「定位冷凍針治療」並非所有乳癌患者都適合，臨床發現適合第0期、第1期，以及單顆腫瘤小於2公分且無淋巴轉移的早期乳癌患者，尤其對於年紀太大、心肺功能情況差，以及無法接受全身麻醉的患者特別有幫助，也提醒婦女朋友要定期接受乳房篩檢，才能早期發現早期治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/