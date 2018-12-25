醫病》腋下突然冒乳汁 就醫驚覺自己有「4個乳房」

2018-12-25 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名女子生產第二胎後腋下突然冒出乳汁，就醫檢查後，才知道原來自己有4個乳房，是多乳症患者。醫生指出，這些多出來的乳房組織也和一般乳房一樣，有相同的機率產生相關疾病，提醒民眾要特別注意。

根據《聯合新聞網》報導，這名女子年約40歲，她在青春期時發現兩邊腋下各有一個小突起物，以為只是肉痣，並不在意，生下第一胎後覺得該處有些腫大，但因沒對生活造成太大困擾，也沒特別檢查。直到生第二胎時，發現原本以為是肉痣的地方竟然開始分泌乳汁，使得衣服雙腋處時常被沾濕，造成生活不便，因此就醫檢查後已動手術切除。

對此，台南郭綜合醫院整形外科醫師林聖哲表示，多乳症是常見的先天性畸形，但經常被人忽略，患者往往在青春期後因為月事，或者因懷孕分泌乳汁造成局部腫大，才發現自己有多乳症，一般而言以女性病人居多，但偶爾也會發現男性患者。而一般患者都會因美關問題，就醫動手術切除。

醫生也表示，這些多長出來的腋下乳房組織也和一般乳房一樣，有相同的機率產生相關疾病，例如乳腺發炎、纖維囊腫、纖維腺瘤、粉瘤甚至乳癌，提醒民眾要特別注意。

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