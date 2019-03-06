不用奔波考照 關山工商打造台東縱谷唯一乙級中餐烹調檢定場

2019-03-06 11:41

［記者王秀亭／台東報導］關山工商為讓餐飲科學生不必為考取中餐烹調乙級證照，而遠途奔波，直接將中餐烹調教室升級，近日取得勞動部乙級中餐烹調檢定場合格證書，打造台東縱谷唯一相關檢定場，校長陳威男表示，除學生就近考照，未來還會為社區開辦培訓班。

陳威男說，關山工商餐飲科及冷凍科一直是該校招生率高的科別，餐飲科學生為了考取中餐烹調證照，都須自費到外縣市考照，交通往返及住宿費用，對學生及家長而言，無形是筆龐大負擔。

關山工商繼成為乙級冷凍空調裝修檢定場後，考量餐飲科學生需求，斥資打造成符合勞動部丙、乙級中餐烹調檢定場，並獲勞動部核發合格證書，學生們不必再為舟車勞頓。

陳威男說，學校設立國家級證照考場，有助提升技術型高中師生專業技能的教學品質，未來餐飲科也會評估社區開班的需求，為地方產業及就業人力盡一份社會責任，下一步要再準備烘焙考場，讓東區餐旅群學生及餐飲從業人員，可以就近在地參加檢定術科考試。

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