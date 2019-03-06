獨家》文大大典館火警違建風波 市府擬修法半年可補照

2019-03-06 00:43

〔記者楊心慧、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕文化大學大典館上月爆發火警，大典館6至8樓屬違建，引發關注；據了解，台北市長柯文哲打算修訂「台北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」，刪除違建補辦建照程序，禁止程序違建走後門補照，該案上月27日市長室開會討論時，柯出訪以色列；副市長彭振聲決議採較寬鬆做法，未來新違建需在半年內完成補照，預計3個月內完成修法。

對此，彭振聲強調，修法並非針對文化大學，往後申請補照要在半年內完成，否則就會視為實質違章建築而排定拆除，就結果來說，反而對文化大學不好。他認為，台北市很多老舊建築都有類似狀況，也不宜直接把新的法令「套」上去，應釐清來龍去脈，做最妥善的處理。

新違建案件 僅能申請補照一次

過去違建補照未設定期限，導致違建擺爛不處理，建管處指出，後續修法方向，將針對新違建案件限制僅能申請補照1次，審查期限為1個月；若需辦理結構安全鑑定案件，審查期限為2個月；若有都市設計審議或水土保持計畫審查等涉及需行政機關辦理審查事項，審查期限最長不得超過6個月，藉以控管違建補照案的審查期限，本案預計下週三與法務局討論修法事宜。

建管處2月19日於市長公安督導會報主張，大典館合法建築為5樓，領有使用執照，加蓋樓層屬1994年前就有的既存違建，將要求文大完成補照程序，若大典館容積率符合，即可補照、合法。未料，柯文哲回嗆「我不同意」，並指若此法可行，未來北市建物沒超過容積率，就沒未按圖施工的問題，被抓到提出申請即可，接著一拖就是兩、三年，永遠都在補照中，等於無法無天。

該案於2月27日市政會議中討論，當天由彭振聲主持會議。知情人士透露，柯文哲原打算將違建補辦建照的程序刪掉，防堵違建走補照後門，但建管處在會議中提起民進黨台北市黨部前主委黃承國所投資的星靚點花園飯店案例，對比大典館違建補照案，顯示過去補照可行；彭不敢下決定，也未照柯的意思刪除補辦程序，最後要求建管處在3個月內修法完畢。

建管處︰文大違建 已要求自行拆除

另外，建管處也表示，文化大學的可建築容積已用罄，大典館頂加兩層違建難補照，已依法查報，並要求校方自行拆除。

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