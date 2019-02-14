文化大學大典館既存違建 建管處：影響到公安恐面臨拆除

2019-02-14 11:15

〔記者鍾泓良／台北報導〕文化大學「大典館」昨天發生大火，導致16人受困火場。而有學生爆料，大典館的部分樓層為違規建築，建管處發言人洪德豪今天證實，經查大典館1972年使用執照，合法範圍僅有地上5樓，6至8樓都屬於1994年以前的「既存違建」。他表示，大典館均有依法辦理建築物公共安全檢查申報，但若經消防局、建管處調查違建部分確實有影響到防火、逃生等公安事項，就可能涉及到違建拆除或改善。

根據「台北市違章建築處理規則」規定，1994年12月31日以前就存在的違建屬於「既存違建」，依法可分類分期計畫處理，而非「即報即拆」，但若涉及危害公共安全則須優先拆除。

洪德豪表示，大典館過去皆有依法每兩年辦理建築物公共安全檢查申報，並經專業檢查人檢查簽證合格在案，至於專業檢查人是否涉有簽證不實，建管處待消防局完成火場調查鑑定程序後，將赴現場複查確認；如有違失，如動線受阻、易燃材料裝修，將追究專業檢查人簽證責任，並督促校方進行改善。

洪德豪補充，校方多年曾委託開業建築師補領建照，但經核有缺失駁回申請，建管處仍將督促校方儘速完成補照程序。

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