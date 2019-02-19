文大違建火災2重傷 柯P怒批：5樓蓋成8樓「無法無天」

2019-02-19 20:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國文化大學大典館於13日發生火警，造成2名學生受傷，老舊校舍公安問題再度引發關注。台北市長今下午主持公安會報，怒斥當初5樓的使用執照，最後卻蓋出8樓的建物「真是無法無天！」當場裁示列專案處理。建管處表示，已要求文大進行補照。

柯文哲下午主持公安會報，會中詢問大典館後續。建管處表示，大典館是1994年以前的既存違建，但因違建高達3層，已達建管處「頂二層違建專案」條件，有公共安全疑慮，按北市過去作法應列管排拆。

建管處官員坦言，目前大典館容積率已超過規定，但文化大學校區有文教區、風景區、學校用地，校方希望併案檢討，看是否能拆除一些校舍或減少部分土地使用面積，藉此換取大典館容積。

柯文哲聞言不滿碎念，他覺得這是一個破洞，擺明了就是睜眼說瞎話，如果建管處的說法可行，未來只要台北市建物沒有超過容積率，就通通沒有不按圖施工的問題，反正被抓到就提出申請，接著一拖就是2年、3年，永遠都在補照中，這等於無法無天。

柯也批評，「你抓它然後對方就馬上說要申請」，最後申請了1年、2年還在申請，結果就是「根本拆不掉」，柯透露最近看到一個文山區的案子也是這樣，那以後台北市每個人都用這招。

柯最後詢問建管處大典館何時興建，建管處回應1976年至今，柯驚呼「天啊！50多年後（違建）終於被發現了」，5樓使用執照蓋出來變8樓，這無法無天了！他當場裁示該案列專案到市長室報告。

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