文大火警2學生暫時脫險 失火大樓去年更新消防設備

2019-02-14 12:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學大典館昨下午發生大火，疏散16名師生，其中2名景觀系大四女學生疑遭濃煙嗆傷陷入昏迷，目前仍留院觀察，校方表示2人暫時脫離險境，盼學生早日度過難關；另傳出該樓違建，校方重申是建築法規修訂待申請，去年也依法更新消防設備。

文大校長徐興慶表示，事故發生後，全校師生立即動員，並親到醫院探視受傷學生，目前2人住院，據醫院評估均已暫時脫離險境；也感謝教育部支持慰勉，也有師生自發性替同學祈福，希望2人早日康復。

但台北市清查發現，失火的大典館是違建，徐興慶表示，該樓有40多年歷史，在民國60年因建築法修訂，當時未領使用執照並非不合法，後來法規變更，校舍要補辦使用執照，面臨繁雜行政程序。

徐興慶說，該樓在97到98年間，全棟1到8樓已依教育部規定完成耐震評估及結構補強，104年也發包建築師進行7、8樓的補領使用執照作業，目前是在請領使用執照程序中，當前進度為檢討建蔽及容積率，另為了補照，在去年也依最新消防法規更新了消防設備。

徐興慶指出，在空間的設施設備安全部分，目前各年度也均依政府規定進行建築公共安全檢查簽證及消防安全設備檢修申報；對於火災發生區域，會確實調查原因，並對其他建物再次全面清查，以維護師生安危。

教育部長潘文忠也在今凌晨前往醫院探視受傷學生，並指示學校盡最大力量協助家屬及同學，也立即要求學校改善既有缺失，待消防單位鑑定後處理，也將立即要求所有大學，在一周內就校內所有建築校舍進行整體消防安檢，並針對學生校外賃居的住宿安全全面檢視，以保障師生權益。

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