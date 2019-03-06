屏東高士國小訪高雄成功國小 體驗亞洲新灣區迷你小學魅力

2019-03-06 00:20

〔記者張忠義／高雄報導〕為平衡城鄉教育資源，高雄市成功國小特與屏東縣牡丹鄉高士國小、台中市新社區福民國小3校合作，共同推動城鄉共學，各自代表閩客原族群特色，聯手爭取教育部競爭型計畫，提升教學品質。

高士國小師生一行今天到港都參訪成功國小，小朋友一起彩繪廊道和進行足球友誼賽，傍晚還搭遊艇遊港，體驗高雄港大船入港的風情。

成功國小校長呂佳真說，成功國小是高雄市公立雙語小學，學生近200人，是都會區的迷你小校，特色是海洋教育、國際教育及雙語教學，課程特色為「 遊龍目井」，包括遊艇課程（遊）、舞龍舞獅（龍）、國際課程（目）及足球（井）。

她說，成功國小與高士國小、福民國小在因緣際會下，結合各自特色，聯手向教育部爭取競爭型計畫，以城鄉共學為計畫主軸，1城配2鄉的3校合作模式，由城市學校帶領偏鄉學校，增加學生互動與提升生活體驗與視野。

高士國小校長李文欽也說，高士國小有58名學生，幼兒園有28名幼童，每年級2班，有本校與牡林分校，校本部以藝能為主，主要是民族教育，還有高士古謠。牡林分校特色則以足球、柔道與舞蹈為主，足球隊最近才拿到屏東縣運足球賽冠軍，舞蹈隊也是全縣常勝軍。

成功國小校方為歡迎城鄉共學夥伴高士國小師生到訪，安排體驗成功的特色課程舞龍舞獅，2校學童也共同彩繪廊道，將各自的圖騰印記留在成功國小穿堂走廊，做為永恆的紀念，兩校學生也進行足球友誼賽，高士師生並搭船遊港，體驗高雄港大船入港的風情。

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