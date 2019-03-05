雨天限定！基隆限量小雞雨衣這樣拿

2019-03-05 15:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕東京迪士尼有雨天限定遊行，氣候多雨的基隆，現在也推出雨天限定活動，8日起只要在下雨天，到基隆完成指定任務，就能把限量1200件小雞造型雨衣帶回家，只送不賣、送完為止。

基隆市政府表示，小雞雨衣兌換方式有3種，第一是在下雨天到東、西岸旅遊服務中心，購買台灣好行龍宮尋寶線套票；第二是在下雨天到基隆借問站（全市共15處）消費滿500元；第三是在1星期內，集滿3家借問站活動戳章，且在任1家借問站消費不限金額。以上皆需穿著小雞造型雨衣拍照，並分享至個人臉書或IG，即可兌換1件。

「下雨是基隆的特色，要把負面印象轉化為來基隆玩的動機。」基隆市長林右昌說，去年2月情人節開幕的東岸商場，樓頂跑道原本要做成下雨天就會變換顏色，未來會把雨的元素納入觀光促銷及景點規劃設計，變成正面的效應。

交通旅遊處長李綱表示，推出這個活動行銷基隆，希望外縣市民眾到基隆玩，也到借問站逛逛，在基隆喝咖啡看海景、採買特色伴手禮或搭台灣好行到正濱彩色屋，拍張雨中浪漫美照當網美。

基隆市15處借問站分別是原住民文化會館、新鱻貨、金明昌休閒農場、暖暖小館、私人島嶼、泉利米香、藍媽媽海藻食品行、苓蘭生態農園、蔡技食品、漁品軒、小市場咖啡、虎仔山休閒咖啡館、長榮桂冠酒店、陽明海洋文化藝術館、食之飴。

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