基隆近7年人口外流5721人 跌破37萬人創23年新低

2019-02-21 10:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕根據內政部統計，基隆市過去7年來人口外流5721人，截至今年1月，基隆市人口數已跌破37萬，來到36萬9987人，創下23年來新低紀錄。

內政部指出，2012年基隆市人口外流2492人、2013年1574人、2014年1032人、2015年582人，2016年、2017年分別逆勢成長387人、24人，但2018年又外流452人，累計7年來外流5721人。

雖然相較其他縣市，基隆市人口外流較不嚴重，但具象徵性意義的37萬人口，在今年1月只剩36萬9987人，較前一個月減少168人，是1996年以來的新低。基隆市人口數於2004年來到39萬2337人新高，之後一路下滑。

內政部表示，人口遷徙反映區域間的資源配置及城市本身的發展規模演變，而影響人口遷徙關鍵因素包括就業機會多寡、軟硬體公共建設便利性、房市發展及社會福利等因素，近7年來北部地區人口淨遷入近11萬人，中部、南部及東部地區則呈現人口淨遷出較多的現象，區域均衡問題殊值重視。

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