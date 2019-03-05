明變天全台有雨 彭啟明：把握今日陽光 週四五跌到12度

2019-03-05 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日白天起天氣明顯回暖，南部高溫可達32度左右。氣象專家彭啟明表示，建議大家把握今日白天溫暖陽光，週三變天後溫度下滑，週四五可能下探至12度，預計週五白天開始回溫。

彭啟明表示，今日各地都可看到陽光，溫度也還算舒適，中午高溫北到南可以到26-29度，但預期下半天到晚上逐漸轉有雨，深夜到週三清晨，中國南方的對流雲系將會逐步移入，全台灣都有降雨機會，鋒面將於週三通過台灣，下半天開始逐步轉涼，週四五會更加明顯，預期北部及東北部空曠區域，有機會降到12-13度，台北都會會降到13-14度，尤其會有雨勢。預計週五白天開始，溫度將會逐步緩慢回溫

彭啟明指出，這一波降雨是很典型的春雨，和冬雨很不同，雨勢明顯較大一些，但要和夏季的午後陣雨或梅雨鋒面雨勢相比，在強度上仍有很大差異，對紓解旱象也還有一段差距，但對水庫來說不無小補。

此外，今日西半部白天空氣品質較差，隨著天氣轉變，會由有點顏色的霾轉為霧及低雲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/