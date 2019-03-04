「龍潭區十一份觀光文化園區」誠徵老闆 4月19日前快送件

2019-03-04 23:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局爭取交通部觀光局石門水庫跨域亮點計畫近一億元經費補助，與水利署北區水資源局（簡稱北水局）合作打造「龍潭區十一份觀光文化園區」，去年5月進行龍潭區佳安市場、連同北水局五棟宿舍群修繕及周邊景觀改造工程，預定今年6月底完工。觀旅局即日起至4月19日辦理招商公告，有意營運的廠商可把握機會於公告期限至觀旅局官網投件。

觀旅局局長楊勝評表示，「龍潭區十一份觀光文化園區」基地位於十一份佳安市場及宿舍區。已有50年歷史的市場建物設計封閉而高聳，與周邊生活場域格格不入，加上周邊人行道、鋪面及景觀植栽均隨年代發展與住戶各自增建使用而雜亂不堪，透過聚落既有設施活化利用，延續原有空間氛圍，打造嶄新的觀光文化園區，以提供石門水庫觀光旅遊資訊服務設施、生活市集與市民食堂等日常所需的在地服務，以及文化園區、教育、工作及展售平台，且能兼具觀光推廣、文創培植公益性與商業服務機能。

招商委託年期共9年11個月，委託經營管理範圍的土地面積約8749平方公尺、樓地板面積約6802五方公尺，包括第一期佳安市場及北水局5棟宿舍的土地、地上物，以及後續爭取經費改善的第二期舊花園餐廳及北水局宿舍1棟的土地及地上物部分；招商申請人限依公司法成立滿1年以上的公司，實收資本額應為600萬元以上，最近2年內無退票紀錄，提供零售業、餐飲業、觀光休閒、文化創意產業經驗者。

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