澎湖張雨生與潘安邦紀念館移交沐聯構公司認養

2019-03-04 21:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最古老的眷村-篤行十村園區由沐聯構海灣建設開發股份有限公司取得經營權，即日起又取得張雨生紀念館及潘安邦紀念館認養維護權，全園區整體規劃；相較鄰近莒光新村文創旅店，則因與中正堂綁約，至今仍無法順利營業。

篤行十村園區占地約4600平方公尺，包含3棟日式木造建築及6棟水泥磚造建築群，現行營運廠商沐聯構公司耗資8000萬元，在古意盎然的眷村導入現代化設備，打造為15間客房文創旅店及數間文創商店，更設置露天電影院播放早期台灣電影，開放湘東商店販賣澎湖特產及傳統零食。

經沐聯構公司向縣府提出申請，認養園區內張雨生、潘安邦紀念館及公廁，經縣府評估為達營造整體園區主題氛圍及提升服務品質，並依保存眷村文化原則下，本府可考量強化館藏、增進園區清潔維護，加強公共資源有效利用，並減少公帑支出等效益，同意自即日起由沐聯構公司認養維護，兩館仍採免費提供參觀使用。

篤行十村園區歸於一統，由沐聯構公司取得整體規劃經營權，並順利對外營業；但鄰近的莒光新村文創旅店，卻因當初與中正堂合約綁在一起，雖然文創旅店已完成設施更新及重新整理，但因中正堂遲遲未提出相關營業計劃及規劃方向，澎湖縣政府建設處不同意發照營運。

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