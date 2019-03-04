屏東台灣燈會創下國內運輸史罕見接駁記錄

2019-03-04 21:28

〔記者李立法／屏東報導〕台灣燈會在交通路網及軌道建設相對缺乏的屏東縣吸引超過1300萬人次參觀，接駁運輸扮演關鍵角色，面對單日百萬人潮，900多輛接駁車發揮螞蟻雄兵精神，創下台灣運輸史上罕見接駁紀錄，縣府將彙整成報告分享經驗。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維指出，屏東交通建設先天不良，要辦好國際級的台灣燈會活動，須有足夠的接駁能量，原本預估參觀人次約800萬，試營運後卻發現湧入的人潮超出預期，先前從南北各地調度的700輛接駁車不敷使用，除考驗縣府緊急應變及調度能力外，各接駁路線及接駁點派車數配置也要隨時調整。

此外，為避免候車時間過久激起民怨，接駁車及大型遊覽車行經的省道及國道必須取得路權並進行管制，縣府為此協調公路總局及高公局配合調度，讓徵調後總數超過900輛的接駁車，在下午4點至8點間密集往反各接駁站進行上萬車次接送數十萬遊客，期間所展現的接駁能量，在國內運輸史上實屬罕見。

黃國維說，屏東縣首次舉辦台灣燈會就碰上連續單日破百萬的觀光人潮，民眾的自律與體諒讓縣府得以完成一次比一次艱鉅的接駁任務，縣府將把這次難得經驗記錄下來，彙整成冊，供日後舉辦類似國際性大型活動或其他縣市參考。

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