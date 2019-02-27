賞台灣燈會怕接駁等到哭？「三刷」達人透露這秘訣...

2019-02-27 22:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕首次在屏東舉辦的台灣燈會紅遍全台，不少民眾安排二二八連假到燈會朝聖，卻又害怕龐大人潮導致接駁車一等幾個小時，一名已經「三刷（去過三次）」的達人嚴小姐透露關鍵秘訣，把車子停在林邊鄉的停車場，再由當地火車站上接駁車。

「進場多開一點路，離場返家更快速！」已經參觀三次燈會的嚴小姐說，台灣燈會值得一再到訪，但她連同開幕隔天以及單日人潮破百萬的23日，都沒有被等待接駁問題困擾，關鍵就是避免開到會場周邊的停車場「人擠人」。

今天再前往燈會的嚴小姐說，以人潮最多的23日為例，當晚她在表演結束後的離場高峰等車，他們停放在距離較遠的林邊鄉p10停車場，人潮一下子就輸運完畢，但p1到p5停車場排隊人潮一直都是大爆滿，這也證明到場時多開一點點路，離場卻能快許多，也把這項秘訣提供給連假前往燈會的民眾參考。

屏縣府表示，燈會搭上這一波連假帶給屏東的旅遊商機明顯比預期中好，本來以為春節過後訂房會略顯疲態，但連百公里外的恆春半島業者，從上周起電話訂房的旅客都表明先看完燈會後入住，或是隔天退房後要前往燈會朝聖。

觀光效益明顯外溢，面對燈會南北兩端到訪的龐大人潮，燈會接駁車將增加潮州、林邊火車站使用，同時再加開8列次火車、接駁車增至800輛，開車前往的民眾也建議往外圍停車場停放，離場時反而能夠更快。

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