太熱門！月津港燈節燈具頻遭竊 文化局：將向警方備案

2019-03-04 18:48

〔記者王涵平／台南報導〕今年月津港燈節遊客再創新高，卻傳燈具頻失竊，讓鹽水民眾感嘆，南市文化局表示，將統計遭竊數量並向警方備案，呼籲民眾能珍惜燈節好口碑。

鹽水在地網友今在臉書粉專貼文表示，出門遇見燈節工作人員正在撤展，因天熱就買了飲料慰問工作人員，聊天發現今年燈具又被偷了，已不是第一次了，幾乎每年都會被偷，藝術家們都很心寒，為了鹽水燈節鹽水人的名聲，甚至不去報案，因為這是大家好不容易經營起來的好品牌燈節，鬧大了有負面消息或新聞，對鹽水燈節或鹽水都不好，看著外來的這些藝術家與工作人員，都那麼為鹽水著想，我只能羞愧的抱歉然後快速走掉。

該網友在文中最後備註，不知道是誰偷的，也不重要了，一定不是我們鹽水人就對了。

有其他網友紛回應不是鹽水人做的事，有網友則說，看見外地來的遊客硬要坐在作品上拍照，大部分是年輕遊客，勸阻不要破壞公物，對方還理直氣壯回說沒有寫不能踩不能坐，為什麼不可以？當然不可以一桿子打翻一船人都認為是遊客，但建議作品能寫僅供拍照。

南市文化局表示，失竊的燈具主要為活動輔助性質的燈具，會統計失竊燈具的數量跟情況跟警察局備案，希望民眾能夠珍惜並延續燈節辦理多年下來所累積的基礎和口碑，讓燈節越來越好。

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