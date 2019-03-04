新竹地區啟動一階限水 竹市開抗旱會議籲市民共同節水

2019-03-04 17:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹地區因水情不佳，經濟部災害緊急應變小組日前宣布新竹地區今天起水情燈號由綠燈轉為黃燈，實施第一階段減壓供水，新竹市府昨天召開抗旱會議，秘書長陳章賢要求各局處及市府轄下機關帶頭節水，避免不必要之用水，市府所屬抗旱公共用井也已提前整備，以備不時之需，也呼籲民眾節水。

新竹市府表示，到昨天下午，寶二水庫水位只有近127公尺，較5年前旱災缺水時的128公尺更低；有效蓄水量剩655萬立方公尺，蓄水率不到21%，是歷年來最低。

而寶山水庫有效蓄水量剩149萬立方公尺，蓄水率剩下百分之29%，目前由桃園石門水庫與苗栗永和山水庫每日共支援大新竹地區15.8萬噸用水，確保民生用水無虞。

秘書長陳章賢要求各局處，務必執行節水措施及加強民眾宣導，由市政府開始，啟動三大節水措施，包括要求公務機關所屬大樓全面檢視、更換省水龍頭，市轄機關與所屬學校，停止以自來水作為噴水池、澆灌、洗公務車、沖洗外牆及清洗街道水溝等用途。

同時竹市客雅溪水資源回收中心每日可產出1萬噸回收水，城銷處在公園與植栽澆灌用水已全取自回收水；消防局也表示，運水車已整備完成，必要時隨時可支援送水作業，消防用水也將調整使用回收水。

此外，產發處已請農、漁會宣導節水觀念，民政處也通知各區公所，透過各里向市民宣導節水資訊，呼籲市民共體時艱，落實節約用水，一起共度缺水難關。

市民如需回收水作為環境衛生清洗、澆灌花木、及不作食用為原則的回收水使用，可自備裝水容器到水資源回收中心大門口警衛室登記，即可到中心內南側儲水池免費取水（地點是新竹市香山區大庄里彩虹路99號、連絡電話：03-5400730）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/