3招幫搶位！ 台鐵新版訂票系統測試 4/9起開放個人訂票

2019-03-04 12:07

〔記者陳宜加／台北報導〕望穿秋水，台鐵新一代票務系統終於上線，目前已開放團體訂票，預計4月9日開放4月23日起乘車的個人訂票。台鐵今天上午開始測試，共5種訂票方式，最大亮點為開放優先指定靠窗座位，以及同班車換座、也就是主動媒合分段空位，乘客也可以一次輸入3個車次或3個行程，更利於搶位。

台鐵表示，第4代票務系統經過台鐵與中華電信專案團隊努力，已於今年2月21日上線，目前已啟用全新旅客綜合服務網，並開放10人以上團體訂票服務，另將於4月9日起開放預訂乘車日為4月23日以後的個人訂票。

新版訂票網頁畫面更簡潔、資訊更清楚，線上訂票項目分為個人訂票或團體訂票，訂票方式則分為快速、完整、兩鐵列車、實名制列車、原住民返鄉等5種。

快速模式下，乘客輸入身分證字號，並選擇出發、到達站，再選擇單程或去回票、依車次或依時段訂票；與舊版系統最大差異為出發、到達站點選擇，新版先點選縣市後再選擇站名，同時提供常用站點的選單。

而在完整模式中，提供乘客優先選擇靠窗、靠走道或桌型座位，若有剩餘空位即可直接選位；並提供「可接受同班車換座」選項，也就是主動媒合分段空位，確保全程均有座，也可以一次輸入3個車次搶空位。

為讓旅客體驗全新系統個人訂票功能、操作與介面，同時蒐集各方意見，台鐵今天啟用測試版網頁，至3月15日每週一至週五上午9點30分至下午6點開放，台鐵指出，將儘速確認、審慎評估建議，納入未來參考。

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