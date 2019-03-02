7名旅客坐過站沒下車 台鐵半夜開電車免費送回

2019-03-02 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕有網友向臉書社團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」爆料，上個月28日，有7名搭乘台鐵的旅客過站沒下車，因為當時已無其他列車可返回，所以台鐵調度一列電車將7名旅客送回，引發網友議論。

臉書社團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」指出，上月有7名要到東澳站的旅客，搭乘28日554次莒光號，但卻未在東澳站下車，而是在南澳站才下車，當時已經半夜11時54分，沒有其他列車可以送他們回去，台鐵便從蘇新調度一列500型電車將7人送回東澳站。

對此，有網友覺得台鐵服務「揪甘心」，但也有不少人質疑旅客為何不搭乘計程車回去，認為台鐵應無須對此負責。

《蘋果日報》報導，台鐵表示，當時554次莒光號進入東澳站時延誤14分鐘，後方還有一列自強號將進站，因需待避256次自強號，從原本左側車門改開啟右側車門，列車也有播音提醒，值班站長與列車長未見旅客上下車即關閉車門開車。

報導指出，到南澳站時7名旅客反映因開不同車門、時間過短導致來不及下車，南澳值班站長有叫計程車，但因太晚拒載，當時恰有電車抵達蘇澳新站，準備回送蘇澳，基於服務的立場，將7人送回東澳，回送並無收費。

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