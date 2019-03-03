參觀台灣燈會 基進黨陳柏惟：看看屏東怎樣發大財

2019-03-03 21:12

〔記者侯承旭／屏東報導〕去年代表基進黨參選高雄市議員失利的陳柏惟，參觀完在屏東舉辦的台灣燈會後表示，高雄人和攤販都跑來了，高雄沒發大財，屏東先發一波了。

陳柏惟透過臉書表示，屏東對台北天龍觀點來看，是交通不便的偏遠地方，因此今年燈會開幕前，評估參觀人數800至1000萬人，觀光產值是比去年少的100億元，沒想到尚未結束人數已遠超千萬人，觀光效益也可能更高。

「就拿攤商來說，現場幾乎每攤攤位都得排隊才能買到，位置較佳的攤位燈會期間營業額破200萬元，幾乎是工作半個月抵全年的意思。」陳柏惟看完屏東舉辦的台灣燈會，有感而發說：「在縣府和縣民的通力合作下，屏東這次真的發大財。」

陳柏惟表示，一列電聯車，可以載運30至40台以上的遊覽車客群，運量更高，不受塞車影響，服務更穩定，從這次燈會疏運就可看出軌道運輸的重要；但正是某陣營，長年阻擋前瞻計畫、反對交通發展。誰想讓台灣發大財，誰阻礙台灣的觀光與經濟發展，從一場燈會可以分辨出來。

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