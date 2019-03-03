獨家》竹市公園發現「樹中臉」 像極了冰雪奇緣「雪寶」

2019-03-03 00:14

〔記者王駿杰／新竹報導〕雪寶現身新竹？新竹市東區的忠孝公園種植許多綠化功能的行道樹，其中，一棵高聳的光蠟樹，樹幹上的凹洞經過歲月刻劃，竟形成一張「樹中臉」，像極了動畫冰雪奇緣中有生命的雪人「雪寶」，有網友無意間發現，拍照上傳臉書社團，引發熱議。

這棵光蠟樹的樹幹疑似經過歲月刻劃，竟隱約形成一張「樹中臉」，樹幹上的雙眼與嘴巴，正好是樹洞的凹陷處，而不規則的隆起處，激似鼻子，不管遠望近瞧，都像極了冰雪奇緣中，正在大笑的雪人「雪寶」，可謂鬼斧神工。

市府城市行銷處指出，光臘樹生命力強韌，經過多次天災仍屹立不搖，根據現場勘查，該棵光蠟樹至少種了20年以上，初步研判，樹幹上雖有凹洞，但周遭樹皮還很硬，應是自然而成，並非人為惡意破壞，不過是否會影響樹的生命，還待調查檢驗。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文並附上相片，指在忠孝大潤發旁的公園看到一棵很可愛的樹，不少網友嘖嘖稱奇，引發討論，留言「遠一點拍，配上新竹強風，有說不出的喜感」、「看來是愛睏打哈欠」、「哈麥兩齒」。

該則PO文短時間就有數百人按讚，有網友在電動遊戲中找出類似表情的可愛樹木，還有網友發揮創造力，利用該張樹木相片合成令人爆笑的照片。

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