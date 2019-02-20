同意增班卻用臨時人員當導師 竹科實中家長怒了！

2019-02-20 19:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市科學園區實驗中學有家長投訴指稱，學校今年8月新學年度，將增加國小一年級一個班級數，看似對家長和學生有利，實際上，教育部和科技部雖同意增班，卻僅同意以臨時人員、體制外的代理教師增聘教師，視同聘用臨時人員當導師，批評是廉價教育，已向學校反映，要求增加教師員額，公平對待所有學生。

對此，實驗中學證實，108學年増班計畫已獲教育部核准，學校正在努力爭取正式員額。有關正式員額編制未確定前，若需以編制外人力支援的議題，科技部也會召集3所實驗中學研商因應措施，以維持教學品質，不會讓學童教育權益受損或有所影響。

家長投訴說，實驗中學在竹市的辦學績效獲肯定，每年都有很多家長要把孩子送到實驗中學就讀，每年都得抽籤、等待，以學校每年只有百分之十幾的抽籤率，加上去年龍年新生入學，新生抽籤率更低的情況來看，科技部今年預定增加國小部一年級的班級數，家長都樂見其成。

但相關資源未增加就要增班，卻讓家長傻眼，家長投訴說，一年級要增加一個班，就需增加一個導師，但因時間緊迫，教育部只能給學校一個代理教師，而且是編制外的代理教師。

由於現行代理教師甄試，缺乏穩定性加上福利不夠，已少有老師願意參與甄試，具合格教師證的老師也有其他選擇，且這名代理教師還要是編制外，豈不是聘用臨時人員擔任班級導師，對孩子的學習一定會造成影響，有哪個家長願意讓自己的小孩面臨導師隨時會換人的情況？

此外，一年級學生，每週學習節數有23節，導師負擔16節，另外7節，教育部也沒有增加編制，需聘請鐘點老師來教這7節課，而鐘點老師是上課前到學校，一下課就離開的低薪老師，學校難道要如此因應增班後的教學情況？

廉價的教育投資，難道是科技部、教育部給家長的交代嗎？答應家長的要求，多讓學校招收29名新生，卻給一個編制外的代理導師，還有月薪不到9000元的鐘點科任，讓家長難以接受。

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