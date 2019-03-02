沒地方收容 流浪狗處置雲縣用這招

2019-03-02 19:10

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣沒有公有流浪狗收容所，委託民間代養收容，收容量已超收200隻，由於零撲殺實施，考量收容空間採「精準捕捉」，而為減少流浪狗數量，雲縣府加強辦理家犬及流浪狗絕育工作，今年將補助3000隻。

前天斗南發生機車騎士因閃避追車的流浪狗不慎摔車受傷事件，流浪狗捕捉問題引起關切，雲林縣動植物防疫所長何培志表示，零撲殺實施後，各公所清潔隊都不再捕捉流浪犬貓，加上考量現有委託民間收容代養的空間，流浪犬貓捕捉採「精準捕捉」，即具有攻擊性、追車、咬人的流浪狗優先捕捉。

何培志指出，捕捉回來流浪狗一樣依規定公告認養，但因多數體型屬中大型，且性情較凶狠，民眾認養意願低，現全縣收容450隻流浪狗，已超收200隻。

何培志說，有鑑於此，縣府積極辦理犬貓絕育工作，今年毛小孩絕育專案活動3月起跑，今年將補助3000隻，家犬補助每隻補助800至1500元，飼主可帶至特定動物醫院辦理。

另流浪狗部分，防疫所會請有餵養流浪狗的民眾協助，把狗帶去絕育，減少流浪狗數量。

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