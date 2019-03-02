台灣燈會最大亮點 intel無人機表演團隊首度亮相

2019-03-02 17:18

〔記者葉永騫／東港報導〕Intel Technology無人機燈光展演是這次台灣燈會最大亮點，這段期間保密到家的團隊首度亮相，屏東縣長潘孟安特別感謝intel團隊在屏東3週的演出，讓台灣民眾相當感動。

台灣燈會開幕時intel無人機燈光展演首次在國人面前亮相，連總統蔡英文都很驚艷「屏東怎麼邀請得到」，特別是當「屏東」、「TAIWAN」在天際出現時，全場大為感動，蔡總統也忍不住情緒激動，不少民眾反映當下眼眶就紅了，感謝縣府的努力讓世界看到屏東、看到TAIWAN。

無人機的燈光展演也讓全台為之瘋狂，但基於雙方簽署保密條款，相關訊息不能透露太多，直到燈會快結束前潘孟安特別接見intel團隊表達感謝之意，才讓團隊正式曝光。

intel團隊表示，此次很榮幸應縣府邀請讓他們有機會來屏東演出，覺得屏東很漂亮、屏東人都很溫馨，他們還去了夜市品嚐小吃，很開心，好像停留的時間還不夠玩，他們會記得這次在屏東演出的經驗。

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