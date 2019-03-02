台灣燈會深夜仍有客運在等候 原因曝光感動網友！

2019-03-02 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕今年台灣燈會在屏東大鵬灣舉行，228連假期間湧入大批人潮，前2天都超過160萬人次參觀，統計試營運至昨天共15天，入園人數突破千萬人次大關。但有網友發現深夜時仍有客運停在園區等待，詢問後才知道原來那些車是在等待工作人員回去的「末班車」。

有網友在臉書「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」發文表示，發現每晚燈會結束後，夜深人靜的大鵬灣仍有客運停在那裡，內心好奇「遊客都走了，車子還在這裡幹嘛？」

事後詢問之下才發現，原來這些接駁車，都在等待園區工作人員下班，也就是所謂的「末班車」，這讓他有感而發的說「原來當10點半後我們還慢慢走往轉運站，想著反正司機一定會載我回停車場回火車站的時候，還有一群人正在為明天努力，更有一群人坐在車上手握方向盤，準備載這群人安全回家」

原PO也提到，只要還有一名遊客沒離開，這些身穿紅背心的工作人員就不能下班，司機大哥更要繼續等待，因此他呼籲每個遊客都需要「多一份感謝、多一份包容」，更強調「我們也要當他們的最強後盾，看到工作人員就來一句『謝謝，辛苦了』」。

許多網友看完也感動的說，「辦的很成功，工作人員辛苦了」、「致上一鞠躬深深的感謝」、「因為有這些人，台灣才能在國際舞台發光發熱」、「謝謝他們，真的很辛苦，好多人，屏東人我驕傲」、「因為有你們才能展現更好的一面，感恩大家」。

有網友貼照片詢問，深夜都還看得到客運在園區門口停留，好奇「遊客都走了，車子還在這裡幹嘛？」（圖擷取自臉書「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

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