屏東台灣燈會遊客數破千萬 高市前議長讚「大勝高雄金銀河」

2019-03-02 15:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東大鵬灣台灣燈會228連假湧入人潮，連續2天已超過336萬人，今天持續湧入，統計試營運至昨天共15天，入園人數突破千萬，臉書粉專「只是堵藍」發文認為今年燈會創造了「潘孟安障礙」，提醒明年舉辦燈會的縣市「皮崩緊一點」，高雄市議會前議長康裕成也在臉書po文：「隨便一個都比高雄漂亮」，大讚屏東大鵬灣大勝高雄金銀河。

台灣燈會30年來首度在屏東舉辦，受限大鵬灣地形，也讓燈會交通成了大考驗，觀光局原先預估今年台灣燈會參觀人數，可能沒法像台中及桃園舉辦的台灣燈會般破千萬人次，沒想到燈會試營運就被網友狂讚瘋傳，被喻為「史上最美台灣燈會」。

臉書粉專「只是堵藍」認為這次屏東燈會應該是破記錄了，並且創造台灣燈會的「潘孟安障礙」、「這才是真的人進來」，並提醒明年舉辦燈會的縣市皮崩緊一點，最好現在開始籌備，不然會被笑很久。

前高雄市議長康裕成也酸「金銀河」高雄燈會，比起屏東大鵬灣燈會根本「完敗」，文章一po立即有上千名粉絲按讚留言，有人留言：「高雄比較有創意，能把元宵燈會搞成告別式真的不簡單」、「評論不公欸！法會跟燈會是要怎麼比較啦」、「身為高雄市民真悲哀」，不過也有網友反駁挺韓，留言「台灣燈會錢是國家贊助，高雄金銀河是地方政府出錢，花的多當然就好」。

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