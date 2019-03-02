屏東燈會每天近千警力維護秩序 警政署長南下慰問辛勞

2019-03-02 12:33

〔記者邱俊福／台北報導〕228四天連假，僅228當天屏東燈會賞燈民眾就超過167萬人次，每天動員近千名警民力維護秩序，非常辛苦，警政署長陳家欽為此連假首日便前往慰問辛勞，並分享他過去的治安與交通勤務心得，希望能讓整個交通與秩序維護更加順暢。

警政署表示，這次燈會包含了海陸空大型燈光秀，僅228當天，賞燈民眾就打破歷史紀錄，預估燈會期更將突破千萬人次。

警政署長陳家欽228當天南下東港分局大鵬灣派出所慰勉執勤員警及協勤的義警、民防、義交、志工等勤務人員，除轉達行政院院長關心交通疏運順暢與燈區的安全維護之意，並要求中央警力包括保五總隊、保一總隊（維安特勤隊）、保三總隊（防爆犬）、刑事局防爆小組等，支援屏東縣警局，讓民眾賞花燈安全便利無虞、享受一個難得連休假期。

截至昨日止，動用警力數7677人次、民力827人次，總計8504人次。

陳家欽表示，燈會展期漫長，期間適逢228連續假日，警察犧牲與家人相聚時光配合執勤，實在非常辛苦，但維護治安、守護人民安全是警察的職責，燈會期間周邊交通疏導及治安維護不容有瑕疵。

同時，陳家欽強調，燈會期間應加強為民服務、回應民眾需求，設置警察行動補給站充分提供食品、水果及飲料等，讓員警能於休憩後恢復體力再次投入燈會維安工作。

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