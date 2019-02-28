台灣燈會太夯 逾140輛接駁車支援潮州車站

2019-02-28 17:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕正在屏東東港大鵬灣舉行的台灣燈會廣受好評，228連假預估將湧入爆量人潮，最重要的公共運輸接駁點潮州火車站，今天（28日）下午2點起人潮急遽增加，屏縣府派出至少140輛遊覽車接駁，至下午4點半許，民眾約排隊50分鐘至1小時左右上車前往主燈區，秩序還算不錯。

有了上週六人潮來不及疏解的經驗後，屏東縣府在今天起的4天連假調整了接駁措施，將接駁車運量大量轉移至潮州火車站，交通旅遊處長黃國維表示，潮州火車站的接駁車數量原來是80餘輛，今天起增加到140輛以上，幾乎是倍增，同時也協調台鐵在原本加開的17列次外再增開8列次火車。

「我們等了約50分鐘，還可以接受！」，從台南開車到屏東縣潮州火車站的一家人說，雖然排接駁車的隊伍很長，但是都有在走動，感覺人潮有在消化，因為聽說燈會很漂亮，所以一定要來看。也有從潮州鄰近內埔鄉來的遊客說，已到燈會3次，但還是要再去，等了1小時的接駁車，覺得已經很快了。

屏縣府交通旅遊處也呼籲民眾自主分流，如果可以，就採早進早出，在8點的主燈秀之前逛完燈區，主燈秀後馬上出園，如果主燈秀後還想逛的民眾，就等到10點再去搭接駁車回程，一定會把所有遊客都接出來。

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