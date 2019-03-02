台灣燈會最後2天 地方校長傳授快速往返攻略

2019-03-02 13:19

〔記者葉永騫／東港報導〕台灣燈會只剩2天，每天超過160萬人次參觀，要怎麼去看燈會又不塞車、排隊排很久，以及快速的往返，屏東縣建國實小校長施世治經過實地的勘查，研究出最後2天交通攻略公佈在臉書上，教你如何快速往返，把握最後機會欣賞台灣最美燈會的方法。

施世治首先說明，台灣燈會昨天人潮169萬，總人數來到1005萬人，但是接駁能量大大進化，燈區內人潮看起來也還好，所以大家別擔心，昨天他騎機車當資訊分享小蜜蜂，實地探查台鐵潮州站、林邊站，還有林邊鄉公所、台17線，獲得了些經驗，建議的快速攻略為：

1.開車族，請在下午4點前到各停車場，不要開大鵬灣附近台17線會大塞車。

2.機車族，可以到台17沿線停私人收費，機車不會塞到停下來，只會等紅燈。

3.輪椅族，請到潮州火車站，那裡有專為身障人士服務的車輛，只要持身障手冊，或者搭乘輪椅，都可以坐著輪椅上車，而且可以有一位家人陪同乘坐。

4.火車雙鐵族，下午4點半前可坐到潮州站，約排隊30分鐘上接駁車，下午4點後請考慮林邊站，排約20分鐘上車，願意站立的幾乎馬上上車（只要站10分鐘就到了），回程接駁先看台鐵班次，還有排隊長度再決定要排潮州還是林邊。

5.鄰居族，東港鄰近鄉鎮，請考慮直接騎機車來，昨天看完無人機8點10幾分，快步出西轉運站，到台17路邊騎機車，回到屏東市大武，剛剛好9點整。

6.腿酸族，花錢坐計程車，準備野餐墊，園區內找適當位置吃東西，坐下來休息等活力充沛的家人逛完。

7.性急族，騎機車、自己去、帶行動電源，遠遠看無人機，散場後快走離開。

8.蝸牛族，下午2點前入場，晚上10點慢慢走去排回程接駁車。

9.人口浩繁族，每個人都要帶手機，每個小孩都要分配一個大人帶，要約集合時間地點，地點人潮不要太多，標的也要夠清楚。

10.貴婦族，坐計程車到水上飛機，50元可以折抵消費，坐下來等家人。

11.窮忙族，全家來早點去晚點走，坐接駁車、自帶食物飲水，一次看個夠，不用花大錢坐飛機出國，跑一趟全家省幾十萬，還可以回憶一輩子。

12.麥可族，坐計程車到冠軍館買個夠，伴手禮好滿足。

13.貓頭鷹族，晚上7點半進免費停車場，8點到的話可以停近一點私人停車場，開始關燈再離場。

14.頻刷族，來很多次了，還要我教？

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