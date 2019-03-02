照228連假這樣玩 台南遊樂區出招搶客源

2019-03-02 11:38

〔記者楊金城／台南報導〕228連假，激出出遊潮，台南白河萬里長城搶搭宮廷劇收視熱度，在連假舉辦打卡摸彩活動，兩項大獎送出龍袍、貴妃古裝戲服和頭飾，而北門雙春濱海遊憩區星光帳篷連3天客滿，旅遊新招受喜愛。

西拉雅國家風景區管理處推薦可順遊白河林初埤木棉花道、菁寮無米樂社區、關子嶺溫泉。

位於台南白河六溪的台灣萬里長城占地3萬坪，去年10月起試營運，「城主」林士榮一度改名「林務局」，後再改名「林務局長」，引起話題。

白河萬里長城有3公里長的仿古街道，設有烽火台、山海關、英雄關、美人關等關卡，沿途還有上百尊兵馬俑相伴，成了遊客打卡新景點，並能順遊白河關子嶺、東山175咖啡公路，今年春節就吸引約3萬人次造訪。

業者搭上「延禧攻略」、「如懿傳」宮廷劇熱潮，為吸引遊客，園區提供上百套戲服給遊客拍照留念，「一秒變格格、三秒當皇帝」，也能在開封府扮包公審案，。並在228連假推出「穿越古今．你就是主角」摸彩活動，獎品就是送出龍袍、貴妃兩套戲服，得獎者只要穿上古裝入園，即能終生免費暢遊長城。

位於台南北門的雙春濱海遊憩區，以紅樹林保護區、紅樹林隧道、溼地生態著名，園區打出的星光帳篷和濱海露營區有吸引力，園區回報台南市觀光旅遊局，星光帳篷連3天客滿，戶外露營區也有23帳，入園人數可比春節人潮，明天最後一天假期再衝遊客數。

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