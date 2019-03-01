台中市照服員職訓後媒介工作 起薪3萬以上

2019-03-01 19:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市預估今年全市長照機構照顧服務員有1337個職缺，勞工局舉辦照服員職業訓練班近30班、共近700名額，供民眾技能學習，也充實照服人力，起薪能在3萬以上，已陸續招生開班，在職期間取得照服員技術士證照，還可申請獎勵金8千元。

勞工局就業安全科長劉彩虹指出，去年台中市正式舉辦照顧服務員訓練課程，28班共698人完成訓練，訓後平均就業率達8成，且參訓者不乏是原來在職場上受挫的弱勢者，接受職訓後即順利投入照服產業，成功就業。

其中30歲的千千原本是車手，詐欺案出獄後，只有國中學歷，又無一技之長，求職處處碰壁，差點走回頭路，後來輔導的社工轉介她報名護理之家的照服員自訓自用班訓練課程，上課1個月多月，總是最早到班上，最晚離開，上課認真、積極。

千千完成訓練後立即獲得老人長照中心當照服員的工作，月薪3萬以上，穩定工作超過3個月，逐漸在工作有成就感，她說之後還計劃再升學、考照服員技術士證照，提升技能和自我價值，也增加待遇。

劉彩虹說，勞工局今年持續舉辦照服員訓練課程，課程1個多月、共約93小時，提供在職或職前專班，鼓勵16歲以上的失業、待業或在職勞工加入照服工作，訓後提供就業媒合服務，在職期間取得照服員單一級技術士證照，可申請勞工藝級棒獎勵，現在也從3千元，提高到8千元，詳請可上勞工局官網查詢或電洽。

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