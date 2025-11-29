不在籍投票恐助中國滲透！綠提放2天假「投票前一天也放」反制

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

因應藍白推動「不在籍投票」專法，民進黨團另闢戰場，提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天，並要求政府提供必要交通補助。民進黨團書記長陳培瑜今（29日）表示，不在籍投票恐產生選務困難、中國滲透等風險，因此黨團提供一個既低風險、又促進投票的對案，希望讓人民有感。

現行「公職人員選舉罷免」及「公民投票法」規定，選舉、罷免及公投的投票日均放假一日。多位國民黨立委及民眾黨團相繼提出「不在籍投票法草案」，規範不在籍投票得「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊，盼保障經濟弱勢、租屋族等投票權利，相關草案已付委審查。

對於在野黨所推不在籍投票，陳培瑜接受本報訪問時指出，中國花很多力氣在台灣內部創造很多在地代理人，因此轉移投票是有風險的，例如搬運選票、改變投開票所有可能外洩個人資料，同時增添選務困難；若投開票所只有一個選民投票，則無法保障秘密投票。

陳培瑜表示，台灣現行的投票方式，被許多國家認為是相對好的，尤其在面對中國的滲透時，風險相對較低。對於選民在民主投票上面臨的困境，與其推動製造風險的不在籍投票，不如透過放假2天的法案設計，來減少民眾的移動時間成本，且所有選民皆適用放假，提供一個既符合低風險、又可以促進投票的方案。

不過，若在野黨推動不在籍投票與2天假並行？陳培瑜強調，民進黨團還是反對不在籍投票，因為仍有中國代理人滲透的風險，關鍵是民進黨團在立法院提出一個好的對案，讓人民有感，才是最重要的。

至於相關施行細節，陳培瑜說，包括投票日規劃，移動距離超過多少應給予交通補助，以及如何避免補助衍生成賄選問題等，都將尊重行政機關的研議。

