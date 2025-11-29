台男阿布達比轉機遭帶走 妻續遊土耳其還要求外交部買單後續費用惹議

陳姓男子24日在阿聯阿布達比機場轉機時被警方帶走調查，外交部今（28）日說明詳細協處經過顯示，阿聯警方曾稱逮捕原因與刑事案件有關。（資料照）

雲林一名陳姓男子24日在阿布達比轉機時遭警方帶走調查，案件原因被指涉入當地刑事案，外交部多次要求家屬依阿布達比法律前往委任律師，但遲遲未獲配合。更引發爭議的是，陳男妻子楊姓女子並未第一時間趕往阿布達比，而是被質疑續行土耳其行程，事後卻向外交部要求無償負擔陳男6天食宿與返台機票，並強調「不得用借貸方式」，引發外界反彈。對此，陳妻澄清，自己並非置身事外，而是因多項限制無法立即入境杜拜處理。

律師林智群昨（28）日在臉書發文表示，陳男在阿布達比機場轉機被抓走，陳妻卻前往土耳其繼續行程，「這個心臟真的很大顆欸，又不是掉手機，而是掉老公，老公看起來像消耗品嗎？掉了，回去台灣再申請一個就好了嗎？」

請繼續往下閱讀...

他指出，阿布達比的法律明確規定必須由家屬委任律師，外交部不能代為處理，外交部只能通知家屬親自到當地委任律師，但楊女卻將矛頭指向外交部不積極，「若最終仍得由家人到阿布達比委任律師，還是由外交部官員協助，那外交部從頭到尾並無怠惰」。

林智群質疑，關於陳妻委託韓國瑜、張嘉郡協助的過程並不清楚，外界至今仍不明白最終如何成功委任律師，「除非能提出證據證明『不需要家屬』也能在當地委任律師，否則沒立場指責外交部」。

他更直言，「這個老婆自己都不著急了，老公不見了，還可以繼續她的行程，不跑到阿布達比委任律師，皇帝都不急了，外交部要急什麼？另外該男發生這個事情，也不是外交部的問題，為什麼要外交部買單？外交部看起來像保險公司嗎？」

林智群隨後也補充，「政府不是保母，也不是你老母，沒義務幫你做這麼多事情喔！外交部只提供律師名單，不會幫你出錢請律師。外交部『不會』無償給你錢、『不會』幫你出醫療費、律師費、保釋金。」

根據《三立新聞》報導 ，針對外界諸多質疑，陳妻解釋丈夫被帶走後她同樣焦急，但在未取得杜拜簽證之前，她根本無法入境處理，也無法確認當地律師、探視程序或能否見到丈夫。她表示，配偶探視須出示結婚證明，而文件需在台灣或經親友協助才能備妥；入境簽證通常需3至5天，使她無法立刻前往。

陳妻坦言，原本打算立即中止旅遊行程，但在多重限制下，自己不知道能做什麼，既擔心丈夫狀況，又在程序與資訊不足下感到無力，只能一步步尋求協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法