在野擬邀赴立院國情報告 賴清德：若符合憲政程序願到國會向人民報告

總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，立法院國民黨團首席副書記長林沛祥提議立法院應該邀賴總統做國情報告；民眾黨團也說，若民進黨不阻擋，讓民意切實監督賴總統，會列為考慮。對此，賴清德今（29日）回應，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。

國民黨透過臉書表示，賴總統既然已開出1.25兆元的空白軍購支票，就應該立即兌現競選承諾，連同國安會一同至立法院進行國情報告，向人民負責任，說清楚是否即將戰爭、我國究竟準備好了沒；民眾黨團副總召張啓楷也說，如果民進黨不再阻擋，讓民意可以確實監督賴清德總統，民眾黨團會列為考慮，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」。

賴清德今天受邀出席《今周刊》舉辦的「青春進行式，台灣未來式」總統與青年論壇，會前向媒體說明，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。

總統府昨晚也表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

總統府發言人郭雅慧並說，目前仍屬個別立委的意見，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。

