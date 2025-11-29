為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    在野擬邀赴立院國情報告 賴清德：若符合憲政程序願到國會向人民報告

    2025/11/29 14:18 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德今表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。（記者方賓照攝）

    總統賴清德今表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。（記者方賓照攝）

    總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，立法院國民黨團首席副書記長林沛祥提議立法院應該邀賴總統做國情報告；民眾黨團也說，若民進黨不阻擋，讓民意切實監督賴總統，會列為考慮。對此，賴清德今（29日）回應，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。

    國民黨透過臉書表示，賴總統既然已開出1.25兆元的空白軍購支票，就應該立即兌現競選承諾，連同國安會一同至立法院進行國情報告，向人民負責任，說清楚是否即將戰爭、我國究竟準備好了沒；民眾黨團副總召張啓楷也說，如果民進黨不再阻擋，讓民意可以確實監督賴清德總統，民眾黨團會列為考慮，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」。

    賴清德今天受邀出席《今周刊》舉辦的「青春進行式，台灣未來式」總統與青年論壇，會前向媒體說明，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。

    總統府昨晚也表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

    總統府發言人郭雅慧並說，目前仍屬個別立委的意見，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。

    總統賴清德出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」。（記者方賓照攝）

    總統賴清德出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」。（記者方賓照攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播