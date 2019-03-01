花蓮「河好日市集」進駐震災校園 民眾驚呼「震撼」

2019-03-01 19:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「河好日市集」一連兩天在鄰近地震斷層帶上的美崙溪畔登場，其中一站選在震後正迫切重生的明禮國小舉行，還邀請科普作家潘昌志透過現場桌遊分享地震知識，明禮國小校長蕭美珍也在校園一隅進行地景復原，震後修復工程與市集「實況並進」，讓民眾看了直呼「相當震撼！」

去年206地震過後，有一群花蓮人自發成立「七公里的幸福街坊」，規劃讀書會等活動，陪伴情緒受地震影響的居民找到療癒方法，並在震後一週年舉辦「河好日市集」，透過攤位、講座及導覽分享陪伴的歷程。

位在米崙斷層帶上的明禮國小首當其衝，成為地震受災學校，近一年時間來，全校師生學習與「樓下惡鄰」共處，並在教育部的經費挹注下進行「災後復建」，如今修復工程已近完工，「河好日市集」也導引民眾走入校園，直接感受地震的無情及師生化「恐懼」為正向的力量。

由中央大學教授馬國鳳與科普作家潘昌志共同成立的部落格「震識」，這次也受邀擔任「安全必修課」關主，以桌遊、短講、展覽、文史生態導覽等形式，讓花蓮人了解地震的緣由與防災觀念。

潘昌志說，活動主要從認識地震波開始，分享氣象局如何定出地震的震央位置，透過遊戲方式，民眾能淺顯易懂地震及斷層的位移種類，進而學習地震來臨時的自保方法，體驗後還會贈送宣導品，讓地震常識普及化。

校長蕭美珍說，目前已翻轉校舍的潛在危險，並融合地震意象，讓防災教育處處可見，隆起的地板作為洗手台，盤根錯節過高、傾倒的樹枝、樹幹，也成為再生共融遊樂場，將透過四季、彩虹及板塊的拼貼樣貌，展現明禮震後重生的新氣象。

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