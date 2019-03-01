擲筊發大財！ 鹿港福德宮這天送旺財貔貅

2019-03-01 16:11

〔記者張聰秋／鹿港報導〕農曆2月2日是民間習俗「頭牙」，今年「頭牙」為國曆3月8日，鹿港福德宮將於3月8日舉辦「元寶回娘家」活動，當天將有15台象徵招財、聚財的福德元寶車齊聚亮相，活動最特別的地方，廟方將讓前來參拜求財的信眾經由擲筊競選，取聖杯最多前1、2名，每人各可抱回1尊木頭雕刻、有「神獸」之稱的旺財貔貅回家擺設，求財運。

2尊貔貅由身兼鹿港護安宮委員粘勝傑贊助，他說，有「南方福德正神」之稱的鹿港福德宮，香火鼎盛，他擔任委員也感受南方福德正神的靈驗，福德正神掌管賜財，「頭牙」當天來參拜求財，心誠則靈，當日活動主軸在「元寶回娘家」，他希望為活動錦上添花，所以捐贈2尊旺財貔貅讓活動辦得更體面。

粘勝傑說，2017年起，鹿港福德宮開始向企業、公司行號推廣福德元寶車招幕計畫，每台元寶車內有金元寶和喜糖、發財金等發財寶物，每台3萬6000元提供企業認捐，民間前後已認捐24台，今年6台新認捐，加上前2年有9台於「頭牙」當天會回娘家，15台元寶車齊聚亮相，喜上加喜、旺上加旺，歡迎信眾活動當日來求財、求吉祥，好運加持發大財。

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