空相框、鐵花窗... 台南首位女副市長室有味道

2019-03-01 11:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市首位女副市長王時思喜愛老物件，也用來妝點生活環境與辦公空間，副市長室的牆壁上掛了4個舊的空相框，還有鐵花窗、菜櫥等，讓辦公室多了懷舊氛圍。

為何要在牆上掛空相框？王時思說，來到新的地方有新的回憶要存，所以是空白的，將來會慢慢用照片填滿。

另外還有一件藝術家楊士毅的作品，王時思說，這件作品原是一件大幅作品的一部分，另外還分成14件送給以前的同事，她笑說，「以後大家就可以憑作品相認了。」

辦公室裡還有兩個鐵花窗、舊菜櫥，與廁所的隔間也是舊門窗，打開門則放著一組90年歷史的梳妝臺，是王時思梳化的祕密空間。

王時思說，很喜歡在生活裡使用老家具，自己的家也是新舊混合，以前在北部用的是歐洲的老家具，到台南後看到許多漂亮的台灣老家具，生活裡放的就改成台灣老家具，初到台南的家具也是在藏金閣買的。

她說，這些台灣老家具超美，「喜歡那些用過的痕跡，有著很多人的故事。」她透露，「有時候我還會出去撿貨」，例如從路邊檢來的椅子可以放花，「偷偷撿一張椅子回來希望沒有人看到。」

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