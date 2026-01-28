為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    頓失委內瑞拉石油和金援！川普點名：古巴很快就會衰亡

    2026/01/28 08:39 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普27日更公開宣稱，「古巴很快就會衰亡」。（美聯社資料照）

    美國總統川普27日更公開宣稱，「古巴很快就會衰亡」。（美聯社資料照）

    委內瑞拉曾是古巴最大的石油供應國，但由於川普政府近期控制委內瑞拉，斬斷了委國向古巴輸出石油或金援。美國總統川普（Donald Trump）27日更公開宣稱，「古巴很快就會衰亡」。

    路透報導，美軍本月3日發起軍事行動，擒獲委內瑞拉前強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。成功的軍事行動鼓舞了川普，促使他威脅對古巴採取行動，並不斷向古巴領導人施壓。

    川普27日受訪時表示，「古巴很快就會衰亡。古巴真的是一個非常接近衰亡的國家。」川普補充，「你知道的，他們（古巴）的錢來自委內瑞拉，他們的石油來自委內瑞拉。但他們現在再也得不到這些了。」

    川普近期同意與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，前提是她的政府必須遵從華府的路線，特別是在獲取委內瑞拉龐大石油資源方面。

    古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）本月強調，在川普暗示這個由共產黨統治的島國應該與美國達成協議後，華府正強迫古巴當局妥協。

