    首頁 > 國際

    史上最接近！末日時鐘「撥快4秒」 中國對台威脅是關鍵之一

    2026/01/28 08:37 即時新聞／綜合報導
    原子科學家將象徵世界毀滅進程的「末日時鐘」撥快4秒，包括核子大國俄羅斯、中國和美國的侵略性行為、烏克蘭和中東的衝突以及對於人工智慧的擔憂等都是關鍵因素。（美聯社）

    首次上稿 08:37
    更新時間 09:11

    面對世界局勢持續緊張，原子科學家將象徵世界毀滅進程的「末日時鐘」撥快4秒，包括核子大國俄羅斯、中國和美國的侵略性行為、烏克蘭和中東的衝突以及對於人工智慧（AI）的擔憂等都是關鍵因素。

    根據《路透》報導，總部位於美國芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）將末日鐘（Doomsday Clock）在1947年設立「末日時鐘」，向全球示警人類距離毀滅世界有多快。「原子科學家公報」將「末日時鐘」向前撥快4秒，目前距離象徵「毀滅點」的午夜僅剩下85秒。此次也是過去4年來，科學家第3度將末日鐘朝午夜調快。

    「原子科學家公報」執行長、核子政策專家貝爾（Alexandra Bell）指出，末日時鐘關乎全球風險，而我們所看到的是全球領導力的缺失，「無論哪個政府執政，轉向新帝國主義和歐威爾式的治理方式只會讓時鐘更快地指向午夜」。

    貝爾表示，針對核子風險而言，2025年沒有任何跡象表明情況正在好轉，長期維繫的外交框架正面臨壓力甚至崩潰，爆炸性核試驗的威脅捲土重來，核擴散的擔憂日益加劇，而且有三項軍事行動在核武器及其相關升級威脅的陰影下進行。使用核武器的風險高得令人無法接受，而且是不可持續的。」

    貝爾指出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭仍在繼續，美國和以色列轟炸伊朗，以及印度和巴基斯坦之間的邊境衝突，亞洲局勢持續緊張，包括朝鮮半島局勢和中國對台灣的威脅，以及自美國總統川普展開第二任期以來，西半球日漸緊張的局勢。

    貝爾強調，俄羅斯、中國、美國和其他主要國家變得越來越咄咄逼人，民族主義情緒也越來越高漲，這種「贏者全拿」的大國競爭破壞國際合作潛力，而國際合作正是減少核戰、氣候變遷、生物技術濫用、潛在的AI相關危害和其他末日危險風險最需要的。

