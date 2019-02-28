中壢馬祖新村「文創巢」新店進駐 春漾音樂會明開唱

2019-02-28 23:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢馬祖新村眷村文創園區以「文創巢」概念推動文創產業發展，除了結合「巢」與眷村家的意象，透過徵選新創文創業者及職人進駐，更鼓勵鼓勵青年藝術家投入，提供創意工作者築夢的家（巢），打造馬祖新村成為桃園市文創產業的重要「孵化」基地；去年底徵選進駐5家文創業者，3月1日起試營運，1日至3日舉辦「春漾音樂會」。

5家進駐的文創業者，有以客製手工服飾販售及布作課程的「茶衫」，融合眷村與南法鄉村風格早午餐的「YA bistro」，由「行旅咖啡」及「at home tea」共同經營的咖啡與茶等飲品販售，「四非書房」販售書籍及手工精釀啤酒，「立體書製本所」則以提供設計服務及立體書製作課程為經營項目。

一連3天的「春漾音樂會」邀請到創作系療癒雙人組「南西肯恩」、也是兩人團體「貝克小姐Miss Bac.」樂團、近期因參戰《聲林之王》大受矚目的創作新人安懂、創作型民謠歌手江松霖、獨立創作歌手蘇文劭及徐靖玟等頗受矚目的音樂創作人接力演出，邀請民眾共度悠閒的午後時光，期待桃園的文創能量為馬祖新村注入源源不絕的新生命。

中壢區馬祖新村是桃園市保存最完整的三大眷村之一，建於1957年，於004年登錄為歷史建築，在原住戶搬離約10年後，由文化局接手復原活化，分三期打造馬祖新村眷村文創生活園區，其中，已完工的第一、二期工程去年4月起對外開放，第三期工程包括馬祖新村幼兒園及婦聯會公園，預計今年年中完工；試營運活動可上馬祖新村眷村文創園區臉書粉絲專頁查詢。

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